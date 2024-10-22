Цена за такое кольцо составит 465$.

Samsung Galaxy Ring, новое умное кольцо, теперь доступно для покупки в Индии по цене 465 долларов, в то время как в США его можно приобрести за 400 долларов. Это устройство, стоимостью как хороший смартфон, предлагается в трех цветах: Titanium Black, Titanium Silver и Titanium Gold, а также в девяти размерах от 5 до 13.

Galaxy Ring оснащено беспроводной зарядной станцией с LED-индикатором, который показывает уровень заряда батареи. Умное кольцо отслеживает здоровье пользователя, анализируя активность, качество сна и частоту сердцебиения, предоставляя тем самым полную картину состояния здоровья.

Кроме того, Galaxy Ring устойчиво к повседневному износу, водонепроницаемо и подходит для плавания и других водных видов деятельности, однако не рекомендуется для дайвинга или занятий в воде под высоким давлением. Устройство соответствует стандарту защиты IP68, что означает, что оно может выдерживать погружение в пресную воду на глубину до 1,5 метра в течение 30 минут.

Galaxy Ring также функционирует как персональный тренер, предлагая мотивационные сообщения и советы для тренировок, основанные на активности пользователя. Это делает его идеальным спутником для тех, кто стремится поддерживать активный образ жизни и заботиться о своем здоровье.