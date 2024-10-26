Патент Samsung показывает, что кольцо Galaxy Ring второго поколения может включать опцию изменения размера для лучшего прилегания и более точных показаний

Samsung разрабатывает второе поколение кольца Galaxy Ring, которое будет иметь функцию изменения размера. Первое поколение кольца было представлено в этом году и вызвало большой интерес в технологическом сообществе. Несмотря на то, что носимые устройства Samsung часто обсуждаются, утечки о втором поколении кольца Galaxy Ring были непродолжительными.

Патент Samsung, обнаруженный ресурсом eleganthoopoe совместно с Дэвидом из xleaks7, показывает, что компания стремится к дальнейшему улучшению своих продуктов и технологий. Функция изменения размера позволит кольцу Galaxy Ring 2 лучше прилегать к пальцу и обеспечивать более точные показания. Это станет значительным улучшением по сравнению с первым поколением кольца, которое имело фиксированный размер.



Такое усовершенствование важно для носимых устройств, поскольку комфортное и точное прилегание на пальце позволяет получать точные данные о здоровье пользователя. Кольцо Galaxy Ring конкурирует с другими носимыми устройствами, такими как кольцо Oura, и предлагает компактное и удобное решение для отслеживания здоровья.