Компания планирует набрать больше сотрудников, знакомых с передовыми технологиями

Отношения между Huawei и правительством США в последнее время становятся всё более напряжёнными и обсуждаемыми в технологическом секторе. С 2019 года компания сталкивается с санкциями, которые запретили ей импорт чипов. Несмотря на эти трудности, Huawei продолжает активно развиваться на китайском рынке. Как сообщается, компания пытается укрепить свое присутствие в сфере производства чипов.

Французское издание Le Monde сообщает, что Huawei заинтересована в привлечении на работу специалистов TSMC. Каждые три месяца компания предлагает им заманчивые условия, которые в три раза превышают их текущую зарплату. Инженеры TSMC получают сообщения, в которых утверждается, что они идеально подходят для открытых должностей, и что их навыки соответствуют требованиям Huawei.

Интересно отметить, что все сообщения приходят от кадрового агентства, работающего с Huawei. Компания стремится привлечь специалистов, которые хорошо разбираются в современных чипсетах. На протяжении последних пяти лет из-за американских санкций компания использовала устаревшие технологии, ограниченные 7-нанометровыми чипами. Это создало серьезные проблемы, поскольку конкуренты уже перешли на 3-нанометровые решения.

Хотя Huawei смогла наладить производство 5G-чипов на своем рынке, компания объявила о своем намерении начать изготовление 5-нанометровых чипсетов. Главное препятствие для Huawei заключается в необходимости привлечения специалистов, обладающих опытом в области современных технологий производства чипов. Именно поэтому, согласно отчету, Huawei рассматривает возможность найма инженеров из TSMC.