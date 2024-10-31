Неплохо для компании, около пяти лет находящейся под санкциями США.

Китайская компания Huawei Technologies хоть и остаётся частной, свою финансовую отчётность публикует регулярно. По данным Bloomberg, третий квартал текущего года она завершила с выручкой в размере $23,7 млрд, которая на 15,6% превзошла показатель годичной давности. Структура данной отчётности, подаваемой китайским регуляторам, не позволяет судить о динамике изменения выручки Huawei на конкретных направлениях деятельности.

Источник изображения: Huawei Technologies

Чистая прибыль китайского гиганта по итогам квартала опустилась на 70,5% до $1,09 млрд в пересчёте по курсу. Американское издание Bloomberg закономерно связывает данную динамику с проблемами Huawei в производстве 7-нм чипов для своих смартфонов, но подобная взаимосвязь не столь очевидна, поскольку смартфоны на базе 7-нм чипов HiSilicon Kirin вряд ли составляют существенную часть объёмов реализации устройств этой марки. По данным IDC, в третьем квартале Huawei увеличила объёмы поставок смартфонов на 42% до 15,3 млн штук и смогла занять третье место на китайском рынке, тогда как Apple заняла второе с небольшим преимуществом в виде 15,6 млн поставленных на китайский рынок смартфонов.

Помимо смартфонов и бытовой электроники, Huawei поставляет ускорители вычислений для серверного сегмента, телекоммуникационное оборудование, а также планомерно расширяет сотрудничество с производителями электромобилей. Соответствующие направления рынка также могли способствовать росту совокупной выручки компании в третьем квартале.