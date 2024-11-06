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Новые функции Google Play Store - удобный доступ к играм с разделом «Продолжить играть»
Google Play Store получает новую функциональность

Магазин Google Play Store продолжает развиваться, предлагая новые функции, которые сделают работу с ним удобнее прежнего. Среди ожидаемых улучшений – персонализированные разделы для планшетов и автомобилей. Появится новый менеджер загрузок, который поможет пользователям отслеживать процесс скачивания и находить недавно установленные приложения.

Одной из интересных новинок для пользователей системы Android станет раздел «Продолжить играть», который был замечен в процессе разработки. Эта функция поможет продолжать играть в игры, установленные на устройстве, и отслеживать, когда пользователи в последний раз играли в каждую из них.

Новый раздел «Продолжить играть» в настоящее время находится на этапе тестирования и пока доступен не всем пользователям. Ранее издание Android Authority опубликовало скриншоты, на которых показано, как он будет выглядеть в Play Store. Раздел появится на вкладке «Игры» и будет отображать все игры, установленные на устройстве. Под каждой игрой будет кнопка «Играть» для её быстрого запуска.

Особенность этого раздела заключается в том, что он также будет показывать информацию о времени запуска последней игры. Если вы не запускали игру давно, будет указано, когда она была установлена на устройство.

Хотя функция «Продолжить играть» сейчас не доступна для всех пользователей, она была замечена в версии 43.4.23-31 магазина. Похоже, что функция готова к развёртыванию и может быть представлена в одном из будущих обновлений. Однако стоит помнить, что функции, найденные при разборе APK, часто являются экспериментальными и могут не попасть в финальную версию приложения.

Для пользователей, у которых на устройстве установлено много игр, раздел «Продолжить играть» может оказаться полезным. Он избавит от необходимости искать, в какую игру вы играли в последний раз, и позволит быстро вернуться к любимым играм. Такая простота и удобство делает Google Play Store ещё более привлекательным для пользователей Android.

С разделом «Продолжить играть» Google Play Store предлагает геймерам удобный способ следить за вашими играми и быстро возобновить игровой процесс. Несмотря на то, что функция пока не доступна всем, её внедрение ожидается в ближайшем будущем. Это только один из множества шагов, которые Google предпринимает для улучшения пользовательского опыта на своей платформе.


#google #android
Источник: neowin.net
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