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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Google с 2025 года будет выпускать масштабные обновления SDK для Android дважды в год
Это позволит ускорить внедрение новых «фишек» в мобильную ОС.

Android планирует увеличить частоту выпуска SDK, чтобы ускорить внедрение инноваций. В 2025 году запланировано два релиза с новыми API для разработчиков: основной во втором квартале и дополнительный в четвертом.

Основной релиз во втором квартале будет единственным в 2025 году, содержащим изменения, которые могут повлиять на работу приложений. Этот сдвиг в графике связан со стремлением лучше синхронизировать релизы с запусками новых устройств. Дополнительный релиз в четвертом квартале внесёт доработки, оптимизации и исправления ошибок, а также новые API, но не будет включать изменений, влияющих на совместимость приложений. Для их различения дополнительные релизы не будут увеличивать номер версии API, а будут использовать отдельный номер дополнительной версии.

Помимо основного и дополнительного релизов, в первом и третьем кварталах будут выпускаться дополнительные обновления для поддержания качества.

Разработчикам необходимо провести ежегодное тестирование совместимости раньше обычного, чтобы убедиться в готовности своих приложений к основному релизу во втором квартале. Дополнительный релиз не потребует тщательного тестирования, так как не будет содержать изменений, влияющих на совместимость. Требования к целевой версии API для приложений в Google Play в 2026 году остаются без изменений и будут привязаны только к номеру основной версии API. В ближайшее время стартует программа предварительного тестирования для разработчиков для основного релиза во втором квартале.

Google приводит Meta* в качестве примера быстрой адаптации к новым релизам. Компания ускорила внедрение targetSdkVersion в 4 раза благодаря компиляции приложений с каждой бета-версией платформы и тщательному тестированию.

Все квартальные релизы будут доступны для тестирования, включая бета-версии «по воздуху» для Pixel и загружаемые образы системы для разработчиков. Цель этих изменений — ускорить внедрение инноваций и повысить качество без увеличения нагрузки на разработчиков. Более подробная информация о первой предварительной версии Android 16 будет объявлена позже.

#google #операционные системы #android 16 #мобильные операционные системы
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