Dragon Age: The Veilguard в первые сутки обновила несколько рекордов

Игра Dragon Age: The Veilguard вышла только накануне, но уже успела установить рекорды в Steam. Во-первых, игра достигла рекорда по одновременным игрокам среди игр BioWare — 70 тысяч человек. Ранее рекорд принадлежал Mass Effect Legendary Edition. Она вышла в мае 2021 года и включала ремастеры всех трёх игр этой научно-фантастической серии. Её пик составил 59,8 тысячи одновременных игроков.

Стоит отметить, что на протяжении нескольких лет EA не выпускала свои игры в Steam, продвигая собственный магазин (сначала Origin, затем EA App). Anthem никогда не выходила в Steam, так как EA изменила свою политику лишь спустя несколько месяцев после запуска этого шутера. К тому моменту игра уже потерпела неудачу.

Хотя Anthem быстро утратила популярность, поначалу она вызвала значительный интерес благодаря шумихе вокруг неё. Например, она возглавила цифровой чарт PS4 в месяц релиза. Можно предположить, что она могла бы достичь больших показателей в Steam, если бы была выпущена на этой платформе сразу.

Dragon Age: The Veilguard также стала одиночной игрой с самым высоким пиком одновременных игроков среди игр, изданных Electronic Arts. Она превзошла Star Wars Jedi: Survivor от Respawn, у которой было 67,8 тысячи игроков. Правда, The Sims 4 также является одиночной игрой, и её пик достиг 96,3 тысячи игроков на Steam. При этом она распространяется по модели free-to-play.

Dragon Age: The Veilguard всё ещё может превзойти The Sims 4 на выходных, когда обычно устанавливаются рекорды по количеству одновременных игроков. В любом случае, отзывы пользователей также в основном положительные — 79% из 3610 рецензий уже оценили игру положительно.

Придётся немного подождать, чтобы получить более полное представление о продажах игры. Генеральный директор Electronic Arts Эндрю Уилсон недавно выразил уверенность в том, что игра может стать прорывом.