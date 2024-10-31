BioWare снова рассматривает идею сетевой игры во вселенной

BioWare вновь подтвердила свои планы по исследованию идеи сетевой игры во вселенной Dragon Age. Несмотря на то, что в новом проекте — The Veilguard — от многопользовательского режима отказались, студия рассматривает возможность его внедрения в будущих играх серии. Это может стать шагом вперёд в развитии франшизы, если The Veilguard продемонстрирует хорошие коммерческие результаты.

Напомним, что Dragon Age: Inquisition имела режим мультиплеера, однако он не снискал популярности среди фанатов. Основными причинами неудачи стали сложная система прогресса, непохожая на понятный Mass Effect 3, и отсутствие рекламной поддержки — многие игроки и вовсе не знали о наличии сетевого режима. В отличие от успешного мультиплеера Mass Effect 3, на котором BioWare смогла заработать, в Inquisition этот режим так и остался на вторых ролях.

Пока что BioWare сосредоточена на релизе The Veilguard, но если проект добьётся успеха, это может подтолкнуть студию к созданию полноценной многопользовательской игры по Dragon Age.