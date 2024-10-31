Dropbox проводит очередной этап сокращений сотрудников

Компания Dropbox объявила о сокращении своей рабочей силы. Численность глобального штата уменьшат на 20%, что затронет 528 сотрудников. Это третий раунд увольнений за последние годы, поскольку компания меняет стратегическое направление.

В январе 2021 года в Dropbox уволили 11% персонала, около 315 сотрудников, говоря о необходимости «здорового» будущего и устойчивого роста. В апреле 2023 года компания сократила рабочую силу на 16%, около 500 должностей, в связи с переходом к инициативам в области искусственного интеллекта. Последний раунд сокращений согласуется с поиском новых областей роста, в частности, продукта Dash for Business. Это направлено на повышение эффективности при упрощении структуры компании для улучшения работы на всех уровнях.

Генеральный директор Дрю Хьюстон поделился новостями в корпоративном письме. Было сказано, что это решение является частью более широкой реорганизации, направленной на повышение операционной эффективности и фокус на новых областях роста. Хьюстон объяснил, что, хотя основной бизнес компании достиг зрелости, спрос на него снизился. Это привело к макроэкономическим проблемам.

Dropbox стала сложной с добавлением уровней управления, что негативно сказалось на скорости и производительности. В результате компания будет оптимизировать свою рабочую силу, сосредоточившись на устранении избыточных или слабых мест.

Согласно отчету в SEC, Dropbox оценивает общие денежные затраты, связанные с сокращениями, в диапазоне от $63 млн до $68 млн, в основном на выходные пособия и льготы для поддерживаемых сотрудников. Компания ожидает признания дополнительных расходов в размере от $47 млн до $52 млн. Большинство выплат будет осуществлено в четвёртом квартале, а остаток — в первой половине 2025 года.

Пакет выходного пособия включает 16 недель оплаты, а также дополнительную неделю за каждый год работы, вместе с начислением акций в четвёртом квартале и пропорциональными бонусами за 2024 год. Затронутые сотрудники из США получат до шести месяцев медицинского страхования COBRA, в то время как сотрудники в Канаде получат одно месячное продление. Дополнительная поддержка включает индивидуальные консультации по вопросам иммиграции для держателей виз, устройства компании для личного использования и доступ к карьерному консультированию и услугам по трудоустройству.