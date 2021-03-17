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В апреле выйдет бесплатный менеджер паролей Dropbox с ограниченным числом записей

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Применяете вы хранилище Dropbox или менеджер паролей LastPass, любой вариант подойдёт для дублирования ваших логинов и паролей от многочисленных учётных записей. Такие приложения и службы помогают использовать надёжные пароли и уникальные данные на вход для каждого сайта или службы, где вы зарегистрированы. Это снижает вероятность того, что вы забудете логин или пароль или их смогут взломать.

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Весной 2020 года сервис Dropbox запустил бета-версию менеджера паролей, которая летом стала доступной в платном виде. Теперь этот менеджер предлагается и бесплатно, хотя с ограничением.

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Приложение Dropbox Passwords работает так же, как и любой другой менеджер паролей. Логины и пароли разных учётных записей будут доступны вам на любом вашем устройстве. Начиная с апреля обладатели бесплатного тарифа Dropbox Basic также смогут попробовать ограниченную версию приложения.

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Бесплатная версия позволит пользователям хранить до 50 паролей и синхронизировать их на трёх устройствах. Dropbox планирует разрешить пользователям безопасно обмениваться паролями с другими пользователями, но когда именно такая возможность появится, не сообщается.

В прошлом месяце конкурирующий менеджер паролей LastPass объявил, что с 16 марта пользователи бесплатной версии смогут использовать сервис только на одной категории устройств - мобильных устройствах или компьютерах. Многих это оттолкнуло и они ищут альтернативные приложения, одним из которых может стать Dropbox.

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