На SDC24 Korea Samsung раскроет еще больше своих планов по сравнению с прошлым годом.

Ранее в этом месяце в США прошла конференция разработчиков Samsung Developer Conference (SDC) 2024, но компания не представила на ней дизайн и функции One UI 7.0. Вместо этого она заявила, что откроет бета-программу One UI 7.0 до конца этого года. Теперь, похоже, она может открыть бета-программу на мероприятии SDC 2024 в Южной Корее в ноябре.

Samsung объявила, что проведет мероприятие Samsung Developer Conference 2024 в Южной Корее 21 ноября. Желающие принять участие в конференции могут подать заявку на участие на веб-сайте Samsung, начиная с сегодняшнего дня (29 октября). Мероприятие откроет приветственная речь Чона Кён Хуна, президента и главного технического директора подразделения DX компании Samsung Electronics и руководителя отдела исследований Samsung. Он охватит широкий спектр тем, включая работу Samsung в области коммуникаций, обработки данных, генеративного ИИ, Интернета вещей, здравоохранения и программных платформ (One UI и Tizen), а также здравоохранения.

Во время мероприятия Чон Чжэ Ён, вице-президент Samsung Electronics' Device Platform Center, также выступит на сцене с речью об улучшении программного обеспечения и платформ устройств. Samsung может продемонстрировать дизайн и функции One UI 7.0 в этой части мероприятия. Также возможно, что Samsung откроет программу One UI 7.0 Beta после этой конференции. Однако сейчас ничего нельзя подтвердить, и мы получим больше информации ближе к мероприятию.

Samsung проведет 29 сессий по нескольким темам, включая разработку моделей генеративного ИИ для использования на устройствах (Galaxy AI), будущее здравоохранения (Samsung Health) и связанные с ним стратегии, SmartThings, интеграцию Matter с SmartThings и Tizen.

Вице-президент Джинмин Чон, руководитель Центра инноваций S/W в Samsung Research, Samsung Electronics, сказал: «В этом году на SDC24 Korea мы расширим презентации разработчиков Samsung Electronics по сравнению с прошлым годом, раскрыв больше информации о научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности Samsung. Мы продолжим укреплять экосистему программного обеспечения посредством содержательного обмена с многочисленными разработчиками » .