При этом бренд Galaxy также останется на рынке

Как сообщает южнокорейское издание E-Today, корпорация Samsung рассматривает вариант запуска нового бренда смартфонов, который будет конкурировать с Apple iPhone. Если такая стратегия будет реализована, то бренд Galaxy в премиум-сегменте отойдет на второй план, и будет использоваться преимущественно для среднебюджетных и бюджетных моделей. Согласно сведениям журналистов, руководство Samsung позаимствовало идею создания отдельного бренда для премиум-сегмента у автопроизводителя Hyundai с его линейкой Genesis. Ранее в Samsung уже признавали, что использование бренда Galaxy для мобильных устройств самых разных ценовых категорий в некотором смысле обесценивает его и сбивает с толку потребителей.

Как показывают опросы, большинство молодых людей в развитых странах, в первую очередь, в США, отдают предпочтение смартфонам Apple iPhone — в некоторых американских штатах более 90-95% молодежи используют именно «яблочную» технику. В Корее же iPhone пользуются порядка 63-64% людей в возрасте 18-29 лет. Для Samsung, с учетом того, что это южнокорейская компания, подобная статистика выглядит безрадостно, поэтому идея запуска нового премиум-бренда выглядит как своевременное решение.