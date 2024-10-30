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Анонсирован смартфон iQOO 13 на Snapdragon 8 Elite с чипом SuperComputing Q2
iQOO 13 получил аккумулятор ёмкостью 6150 мАч

Компания iQOO в среду официально представила свой флагманский смартфон 2024 года. Модель iQOO 13 оснащена премиальным процессором Snapdragon 8 Elite и вторым поколением фирменного чипа SuperComputing Q2.

iQOO 13 обладает плоским экраном 8T LTPO размером 6,82 дюйма с разрешением 3168 х 1440, созданным с применением светящегося материала BOE Q10. Он поддерживает частоту обновления 144 Гц, имеет пиковую яркость 1800 нит и достигает локальной пиковой яркости до 4500 нит. Помимо высокой чёткости, новый экран отличается улучшенной на 50% точностью цветопередачи, увеличенным сроком службы и сниженным на 15% эффектом размытия при снижении потребления энергии на 10%.

iQOO представила настраиваемую функцию защиты глаз с использованием циркулярно-поляризованного света для снижения нагрузки на глаза и ШИМ-затемнение с частотой 2592 Гц при полной яркости. Это облегчает зрительное восприятие при длительном использовании.

Внутри у iQOO 13, помимо Snapdragon 8 Elite, есть память LPDDR5X Ultra и флеш-память UFS 4.1. Эта конфигурация обеспечила впечатляющий результат в более 3,15 млн баллов в тесте AnTuTu.

Устройство поддерживает 60 кадров/с в игре Naraka: Bladepoint, а также 90 кадров/с с трассировкой лучей в Dark Zone Breakout и Honkai Impact 3. Устройство может поддерживать 60 кадров/с в Genshin Impact до 12 часов. Это демонстрирует стремление iQOO к повышению как производительности, так и энергоэффективности.

iQOO 13 поддерживает интерполяцию кадров с помощью чипа Q2, обеспечивая до 144 кадров/с в совместимых играх. Функция супер-разрешения позволяет играть на разрешении 2K. Первоначально эта технология была доступна лишь в нескольких играх, но теперь охватывает более 140 игр с поддержкой суперкадров и 100+ игр с суперразрешением. 98 игр поддерживают обе функции одновременно.

iQOO 13 обладает аккумулятором ёмкостью 6150 мАч против 5000 мАч у предшественника, благодаря третьему поколению технологии кремниевого анода iQOO. Несмотря на это, устройство остаётся тонким — 7,99 мм, тоньше по сравнению с iQOO 12.

В комплекте поставки есть зарядное устройство мощностью 100 Вт. Оно поддерживает PD-выход, совместимый с большинством ПК и планшетов. Функция обходной зарядки позволяет устройству работать напрямую от розетки без увеличения циклов аккумулятора.

iQOO 13 получил три камеры на задней панели по 50 Мп:

  • Основной сенсор IMX 921 размером 1/1,56 дюйма с диафрагмой f/1.88 и оптической стабилизацией (OIS).
  • Портретный телеобъектив IMX816 размером 1/2,93 дюйма с диафрагмой f/1.85.
  • Ультраширокоугольный объектив с углом обзора 119,4° и сенсором размером 1/2,76 дюйма.

Эта система камер включает программные функции, такие как профессиональное освещение для портретов, портреты с несколькими фокусными расстояниями, ночной режим, 3D-изображение и новый режим уличной фотографии. На передней панели установлен сенсор 32 Мп.

iQOO 13 доступен в четырёх цветовых вариантах: Legend, Track, Isle of Man и Nardo Gray. Цены в Китае следующие:

  • 12 ГБ + 256 ГБ: 3999 юаней ($561).
  • 16 ГБ + 256 ГБ: 4299 юаней ($603).
  • 12 ГБ + 512 ГБ: 4499 юаней ($631).
  • 16 ГБ + 512 ГБ: 4699 юаней ($659).
  • 16 ГБ + 1 ТБ: 5199 юаней ($730).
#смартфоны #iqoo
Источник: gizmochina.com
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