Данная серия будет иметь процессоры от разных производителей, а также не получит поддержку беспроводной зарядки.

В последнее время появились интересные детали о новых моделях смартфонов от бренда iQOO, которые, предположительно, войдут в серию iQOO Neo 10. При этом их официальный выпуск планируется на декабрь этого года. И теперь стали известны некоторые технические характеристики, благодаря известному инсайдеру Digital Chat Station.

Серия iQOO Neo 10, по всей видимости, будет включать несколько моделей, каждая из которых может оснащаться разными процессорами. Основной флагманской моделью станет устройство с чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, который был выпущен в конце 2023 года и уже пользуется хорошей репутацией среди производителей смартфонов, таких как Xiaomi, Samsung, Honor, OnePlus и других. Кроме того, некоторые модели могут быть оснащены процессором Dimensity 9300 от MediaTek. Устройства серии iQOO Neo 10 будут оснащены 6,78-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1,5K, частотой обновления 144 Гц и поддержкой технологии LTPO. Эта технология обеспечивает высокую энергоэффективность и качественную визуализацию изображений.

Пользователям будут доступны различные варианты памяти: до 16 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ встроенной памяти. Это обеспечит достаточный ресурс для выполнения ресурсоëмких задач и хранения большого количества данных. Система камер в новых моделях iQOO Neo 10 будет включать двойную камеру на задней панели, состоящую из 50-мегапиксельной основной камеры и 8-мегапиксельной дополнительной камеры. На передней панели будет расположена 16-мегапиксельная камера, что обеспечит достаточное качество фотографий и видео. Устройства будут оснащены встроенным аккумулятором большой ёмкости, превышающей 6000 мА*ч. Для быстрой зарядки будет поддерживаться проводная зарядка мощностью 120 Вт, хотя беспроводная зарядка, вероятно, будет отсутствовать. Помимо мощных процессоров и качественных камер, смартфоны серии iQOO Neo 10 будут иметь современные возможности подключения, включая Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 и NFC (хотя поддержка NFC может варьироваться в зависимости от модели). Устройства также будут оснащены стереодинамиками, подэкранным сканером отпечатков пальцев и другими современными сенсорами.