iQOO 13 принесёт производительность нового уровня

Появилась официальная информация относительно будущего смартфона iQOO 13, которая дополняет существовавшие ранее слухи. Производитель описал дизайн своего нового аппарата и рассказал подробности о новом экране BOE Q10.

Также iQOO сообщила о сроках выпуска устройства и подтвердила, что он будет работать на новом флагманском процессоре от Qualcomm. Эта новость пришла из постов в аккаунте iQOO на Weibo. В первом посте говорится о создании совместной лаборатории Vivo и Qualcomm. Она будет сосредоточена на оптимизации чипов и создании технологии Blue Crystal x Snapdragon.

Эта технология от Vivo нацелена на улучшение восьми ключевых аспектов смартфонов — производительности, потребления энергии, игровых возможностей, связи, безопасности, экранов, камер и ИИ. Vivo имеет аналогичное партнёрство с MediaTek при работе над чипом Dimensity 9400 и его предшественником.

В посте чип не упоминается напрямую, но трудно представить, что речь идёт не о Snapdragon 8 Elite (8 Gen 4). В посте подтверждается, что Blue Crystal x Snapdragon дебютирует на iQOO 13.

Второй пост называет сроки релиза iQOO 13. Это произойдёт в конце октября. Ранее сообщалось, что Xiaomi может представить первые аппараты на Snapdragon 8 Elite 28 октября, а iQOO последует сразу после 30 октября.