Chrome будет обращать внимание пользователей на недостаточную скорость работы

В прошлом году в браузере Chrome появились режимы экономии памяти и энергии. Теперь Google обновляет версию браузера для ПК, добавляя уведомления о проблемах с производительностью.

Для начала Chrome запускает развёртывание новых режимов экономии памяти: Стандартный (ранее Умеренный), Сбалансированный (без изменений) и Расширенный (Максимум). Они позволяют настроить, насколько агрессивно браузер будет освобождать ресурсы от неактивных вкладок. Чтобы получить доступ, перейдите в Настройки > Производительность > Экономия памяти:

Стандартный режим деактивирует вкладки в зависимости от потребностей вашей системы.

Сбалансированный режим учитывает как привычки сёрфинга, так и потребности системы.

Расширенный режим деактивирует вкладки быстрее, чем два других режима, после того как вы перестанете их использовать.





Ещё Chrome предлагает инструмент обнаружения производительности, который «проактивно выявляет потенциальные проблемы с производительностью и предлагает решения». Это проявляется в виде уведомления о «проблеме с производительностью». Оно отображается, когда рядом с адресной строкой появляется иконка спидометра. Если вкладки «используют дополнительные ресурсы», они будут перечислены. Кнопка «Исправить сейчас» сделает их неактивными.

Эту функцию можно отключить в Настройках > Производительность > Оповещения о проблемах с производительностью. Инструмент внедряется с версией Chrome 130, но пока не доступен для широкой аудитории.

С этими новыми функциями Google добавляет и другие настройки производительности, такие как возможность отключить индикаторы для неактивных вкладок и использования памяти, которые появляются при наведении курсора на вкладку.