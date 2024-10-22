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Vlad_37
Google Chrome для Android станет более безопасным благодаря биометрической аутентификации
Идея состоит в том, чтобы использовать эту опцию в местах, которые не вызывают доверия.

Google Chrome для Android работает над новой функцией под названием Identity Check, которая заставит приложения использовать биометрическую аутентификацию, если ваш телефон находится в ненадежном месте. Это дополняет список защитных мер, которые компания из Маунтин-Вью вводит, чтобы предотвратить доступ третьих лиц к конфиденциальной информации на устройствах.

Это отличная идея, ведь на смартфонах хранится множество личных, медицинских и финансовых данных, что делает их привлекательной мишенью для хакеров. У Google уже есть ряд функций защиты от кражи, которые гарантируют, что даже если кто-то завладеет вашим телефоном, он не сможет легко его разблокировать.

Эта опция - дополнительный уровень безопасности для тех случаев, когда вор успел увидеть ваш PIN-код до кражи телефона. В настоящее время, если кому-то удастся узнать эту информацию, он сможет разблокировать устройство и получить доступ к приложениям, содержащим ваши конфиденциальные данные. Это связано с тем, что многие приложения позволяют проходить аутентификацию с помощью той же функции безопасности, что и на экране блокировки, а не с помощью биометрических данных, таких как отпечаток пальца или распознавание лица.

Новая функция Identity Check призвана решить именно эту проблему. При ее активации вы будете вынуждены использовать биометрические данные для разблокировки приложений, что добавит дополнительный уровень защиты - даже если вор знает ваш PIN-код. Эта функция сопоставима с защитой от кражи устройств Apple, где меры безопасности усиливаются в компрометирующих ситуациях.

Google объявила об этом несколько дней назад, отметив, что будет требовать использования биометрии при доступе к важным настройкам аккаунта Google и устройства. Это включает в себя изменение PIN-кода, отключение защиты от кражи или доступ к Passkeys, когда устройство находится вдали от доверенного места.

Кроме того, ожидается, что новая функция позволит защитить некоторые конфиденциальные данные в Google Chrome для Android, хотя она будет доступна только с выходом Android 15.

#android #google chrome
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