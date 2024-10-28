Судя по всему, в декабре ожидается появление новой ИИ-модели от Google. Она ориентирована на использование в браузере.

Сообщается, что калифорнийский оператор поисковой системы Google хочет представить в декабре предварительную версию нового инструмента искусственного интеллекта под кодовым названием Project Jarvis. Об этом 26 октября пишет издание The Information.

Искусственный интеллект Gemini от Google. Фото: rafapress/Shutterstock

Сообщается, что Jarvis является «инструментом, использующим компьютеры». Он должен иметь возможность управлять веб-браузером, чтобы помочь пользователям автоматизировать повседневные задачи.

От людей, знакомых с ситуацией, изданию The Information стало известно, что компания работает над «инструментом, использующим компьютер» под кодовым названием Project Jarvis, который может быть доступен в качестве предварительной версии в декабре. По словам источников, Jarvis «отвечает на команды человека, делая снимки экрана компьютера, и интерпретируя записи, прежде чем выполнять такие действия, как нажатие кнопки или ввод текста в текстовое поле».

Ожидается, что Jarvis сможет работать только с веб-браузерами, в первую очередь с Chrome. Утверждается, что ИИ должен помогать с общими задачами, такими как покупки и бронирование авиабилетов.

Также ожидается, что Google представит модель следующего поколения для своего ИИ Gemini в декабре. Об этом сообщает The Verge.

Google недавно активизировался в разработке искусственного интеллекта. Например, в этом месяце Gemini Live, чат-бот Google с искусственным интеллектом, был расширен и теперь включает десятки новых языков. ИИ также недавно был интегрирован в Google Meet, Google Фото и другие приложения.

Всего несколько дней назад Anthropic представила похожую, но, вероятно, более функциональную опцию для своего ИИ Claude. Сообщается, что соответствующий инструмент обладает «компьютерными навыками» и способен «использовать различные стандартные инструменты и программы, предназначенные для людей». Новый функционал можно будет протестировать в рамках публичной бета-версии.

Ранее Google представила целый ряд новых функций и режимов для образовательных целей для своего веб-браузера Chrome — прежде всего режим чтения. Эта функция выпущена с версией Chrome 114. Режим чтения можно найти через меню на боковой панели Chrome, где перечислены текущие инструменты, такие как история, загрузки или закладки. При выборе режима чтения на боковой панели отображается упрощенная версия посещаемого веб-сайта. Панель показывает его в текстовой версии с настраиваемыми функциями, такими как размер шрифта, межстрочный интервал и цвет фона. В своем блоге Google говорит об инструменте для большей доступности, например, для людей с дислексией.





