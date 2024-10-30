На мероприятии во вторник компания Xiaomi представила ряд новых продуктов. Основное внимание было уделено серии смартфонов Xiaomi 15. При этом компания также анонсировала несколько аксессуаров. Среди них — новый фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 9 Pro.
Модель Band 9 Pro сохранила прямоугольный экран размером 1,74 дюйма, как и у предшественника. Это панель AMOLED с частотой 60 Гц, яркость которой выросла вдвое до уровня 1200 нит.
Band 9 Pro выполнен в алюминиевом корпусе. Предлагаются чёрный, золотой и розовый цветовые варианты. Устройство имеет водонепроницаемость до 5 ATM, так что его можно использовать во время плавания. Трекер весит всего 24,5 г и имеет толщину 10,8 мм.
Xiaomi предлагает спортивный или кожаный ремешок в зависимости от выбранной модели. Основным улучшением устройства можно считать аккумулятор. Xiaomi утверждает, что устройство теперь может работать до 21 дня без подзарядки.
Поддерживается более 150 спортивных режимов, а встроенный GPS позволяет отслеживать пробежки и велосипедные прогулки без необходимости подключения к смартфону. Трекер сна стал точнее, как и мониторинг сердечного ритма. В комплекте имеется NFC-чип, позволяющий совершать бесконтактные платежи.
Пока что Smart Band 9 Pro доступен только в Китае по цене от 399 юаней (около 52 евро) за вариант со спортивным ремешком и 449 юаней (около 58 евро) за кожаную версию. Стандартная версия Xiaomi Smart Band 9 уже доступна в некоторых странах по цене около 33 евро. Информация о глобальном выпуске версии Pro пока не разглашается.