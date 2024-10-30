Xiaomi Smart Band 9 Pro анонсирован с экраном яркостью 1200 нит и автономностью до 21 дней

На мероприятии во вторник компания Xiaomi представила ряд новых продуктов. Основное внимание было уделено серии смартфонов Xiaomi 15. При этом компания также анонсировала несколько аксессуаров. Среди них — новый фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 9 Pro.

Модель Band 9 Pro сохранила прямоугольный экран размером 1,74 дюйма, как и у предшественника. Это панель AMOLED с частотой 60 Гц, яркость которой выросла вдвое до уровня 1200 нит.

Band 9 Pro выполнен в алюминиевом корпусе. Предлагаются чёрный, золотой и розовый цветовые варианты. Устройство имеет водонепроницаемость до 5 ATM, так что его можно использовать во время плавания. Трекер весит всего 24,5 г и имеет толщину 10,8 мм.

Xiaomi предлагает спортивный или кожаный ремешок в зависимости от выбранной модели. Основным улучшением устройства можно считать аккумулятор. Xiaomi утверждает, что устройство теперь может работать до 21 дня без подзарядки.

Поддерживается более 150 спортивных режимов, а встроенный GPS позволяет отслеживать пробежки и велосипедные прогулки без необходимости подключения к смартфону. Трекер сна стал точнее, как и мониторинг сердечного ритма. В комплекте имеется NFC-чип, позволяющий совершать бесконтактные платежи.

Пока что Smart Band 9 Pro доступен только в Китае по цене от 399 юаней (около 52 евро) за вариант со спортивным ремешком и 449 юаней (около 58 евро) за кожаную версию. Стандартная версия Xiaomi Smart Band 9 уже доступна в некоторых странах по цене около 33 евро. Информация о глобальном выпуске версии Pro пока не разглашается.