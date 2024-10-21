Apple, один из крупнейших в мире технологических гигантов, выступил с самокритикой, которую никогда раньше от него не видели.

В то время как все крупнейшие мировые технологические компании за последние 5 лет добились значительных прорывов в области искусственного интеллекта, было сказано, что всемирно известная технологическая компания Apple очень и очень опоздала с ходом Apple Intelligence.

Последние заявления сотрудников Apple раскрыли текущую ситуацию технологического гиганта в сфере искусственного интеллекта. Согласно информации, которой поделился Марк Гурман, известный как один из наиболее близких к Apple технологических репортеров, внутренние источники подтверждают, что технологии искусственного интеллекта Apple сильно отстают от конкурентов.

Внутренние исследования компании показывают, что системе искусственного интеллекта под названием Apple Intelligence не хватает ожидаемого впечатляющего фактора по сравнению с технологиями, предлагаемыми ее конкурентами. В частности, по сравнению с системой ChatGPT OpenAI, ChatGPT может выдавать на 25 процентов более точные результаты и отвечать на 30 процентов больше вопросов, чем новая Siri.

Apple следует интересной стратегии, чтобы закрыть этот пробел: благодаря стратегическому партнерству с OpenAI компания планирует интегрировать ChatGPT в свои собственные операционные системы и предложить своим пользователям более продвинутую поддержку искусственного интеллекта с помощью модифицированной версии.

Поддержка Apple Intelligence в настоящее время доступна в линейках iPhone 16, Mac и iPad, включая iPad mini 7, анонсированный на прошлой неделе (за исключением модели начального уровня). Первые функции искусственного интеллекта планируется реализовать на этих устройствах на следующей неделе.

В планы компании на будущее входит iPhone SE 4, который выйдет в марте, и iPad начального уровня с поддержкой искусственного интеллекта, который выйдет позже в этом году. Также заявлено, что эта технология будет перенесена в Vision Pro.