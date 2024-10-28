Многоядерная производительность Ryzen 7 9800X3D близка к 14700K

В понедельник появились новости относительно спецификаций будущего процессора AMD Ryzen 7 9800X3D с 3D V-Cache. Его анонс ожидается менее чем через две недели, а пока можно познакомиться с его производительностью. Процессор протестировали в нескольких программах и бенчмарке Geekbench.

Тестирование в Geekbench 6.3 на материнской плате ROG Crosshair X870E Hero с включённым PBO было проведено на повышенной частоте 5,27 ГГц. Одноядерный результат составил 3339 баллов, многоядерный — 18658 баллов. Это на 25% превосходит предыдущие модели Ryzen X3D. Двумя днями ранее процессор также тестировался в Geekbench, получив 3305 баллов и 18221 балл. Последние результаты оказались чуть выше.

Большинство результатов Ryzen 7 7800X3D находятся в диапазоне 2600-2800 для одноядерных тестов и 15000-16000 для многоядерных тестов. Это ставит его на уровень флагманских процессоров Intel Core i7 и i9 из семейства Raptor Lake/Refresh по производительности на одно ядро. Также он превосходит обычные Ryzen 9000 вроде Ryzen 7 9700X.

Одноядерные тесты

Это первый случай, когда процессор X3D демонстрирует более высокую производительность как в одноядерных, так и в многоядерных задачах по сравнению с не-X3D аналогами. Это делает его отлично подходящим не только для игр, но и для продуктивной работы. Geekbench показывает, что процессор имеет номинальную частоту 4,7 ГГц и повышенную — 5,27 ГГц. Возможно, тактовая частота превысила 5,2 ГГц благодаря включению PBO. Недавно было показано, что Ryzen 9800X3D достигал более 5,6 ГГц.

Многоядерные тесты

Объём кэша L3 равен 96 МБ, как и у предшественника. Это полезно для современных игр и некоторых ориентированных на CPU задач. Intel испытывает трудности с поддержанием прежнего уровня игровой производительности в новых процессорах Core Ultra 200S, а у AMD таких проблем нет. Первая фотография процессора без крышки подтверждает использование новой технологии укладки 3D V-Cache.

Процессоры AMD Ryzen 9000X3D не только превосходят Intel в играх, но и гораздо более энергоэффективны. Процессоры Intel, такие как Core Ultra 9 285K, могут потреблять почти 100 Вт в чистых игровых нагрузках, а процессоры X3D чаще всего остаются в пределах 60 Вт при большей производительности.