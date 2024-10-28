Samsung анонсировала выпуск Galaxy A06 5G — первого бюджетного смартфона в серии Galaxy A0X с поддержкой 5G, обещая доступность и высокую скорость интернета.

Samsung готовит сюрприз для поклонников доступных смартфонов: первая модель с 5G в серии Galaxy A0X скоро выйдет на рынок. Новинка получила название Galaxy A06 5G и появится в продаже в ближайшее время. Это первая бюджетная модель компании с поддержкой 5G.

До сих пор серия A0X была ограничена только 4G. Предшественник новинки, Galaxy A06, работал на процессоре MediaTek Helio G85, который не поддерживает 5G. Однако в Galaxy A06 5G будет установлен новый процессор, обеспечивающий доступ к сетям пятого поколения.

Точные характеристики модели пока держатся в секрете, но, скорее всего, они будут похожи на предыдущую модель. Что позволит пользователям наслаждаться более быстрым интернетом и улучшенным качеством связи без значительного увеличения цены.

Samsung надеется, что новый смартфон поможет компании увеличить долю на рынке среди бюджетных 5G телефонов и привлечь тех, кто ищет доступный вариант с поддержкой быстрой связи.

Подробности о дате выпуска и цене Galaxy A06 5G пока не объявлены, но Samsung обещает скоро поделиться новостями.