По информации из источников в отрасли, обе компании проявляют заинтересованность в приобретении литейного бизнеса Intel, который занимается производством чипов.

В то время как продолжаются дискуссии о возможной покупке Qualcomm компании Intel, появились новые заявления о заинтересованности в этой сделке со стороны Samsung и Apple.

По данным отраслевых источников, обе компании проявляют интерес к приобретению литейного бизнеса Intel, занимающегося производством чипов.

Приобретение литейного бизнеса Intel предоставит Samsung и Apple доступ к самым современным производственным технологиям компании. Это может стать значительным стратегическим преимуществом для обеих компаний.

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Apple сильно зависит от тайваньского производителя TSMC, особенно в области производства высокопроизводительных чипов. Приобретение литейного бизнеса Intel может помочь Apple снизить эту зависимость и обеспечить возможность производства своих чипов в США.

Samsung планирует использовать литейный бизнес Intel для укрепления собственных производственных мощностей. Недавние проблемы с производственными процессами в компании увеличили её потребность в технологиях Intel.

На данный момент эти заявления не имеют официального подтверждения. Недавно Intel объединилась с AMD для создания x86 EAG и получила заказы от крупных клиентов, включая Министерство обороны США и Amazon Web Services. Эти события могут улучшить финансовое положение Intel, что может усложнить возможное приобретение.