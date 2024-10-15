Lenovo ThinkSmart Core Gen 2 - одно из первых вычислительных устройств, оптимизированных для работы с искусственным интеллектом и предназначенных для управления системами видеоконференцсвязи.

Компания Lenovo объявила о запуске ThinkSmart Core Gen 2, вычислительного устройства, специально разработанного для систем видеоконференций, сообщает технологическое издание NeoWin. Инновационное устройство по цене от 2900 долларов США предназначено для повышения производительности и улучшения совместной работы в гибридных рабочих средах.

Судя по описанию, ThinkSmart Core Gen 2 работает на базе процессоров Intel Core Ultra с интегрированными NPU, что позволяет ему справляться со сложными рабочими нагрузками, характерными для конференц-залов. Он представляет собой воплощение концепции Lenovo «Умный ИИ для всех», включающей в себя такие функции, как прогнозирование и анализ в реальном времени.

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Также, работающее под управлением Windows 11 IoT, устройство интегрируется с такими инструментами для совместной работы, как Microsoft Teams Rooms и Zoom Rooms. Оно предлагает такие функции, как автоматическое определение голоса, интеллектуальная визуализация и резюме совещаний. Кроме того, энергоэффективная конструкция снижает энергопотребление на 40% по сравнению с предыдущими поколениями.

В комплект Full Room Kit входит ThinkSmart Bar 180, повышающий качество звука благодаря интеллектуальным динамикам. Безопасность повышается благодаря платформе Intel vPro, а регулярные обновления безопасности Windows 11 обеспечивают надежную защиту устройства.

Технические характеристики включают возможность выбора процессоров Intel Core Ultra 7 165H или Ultra 5 135H, 16 или 32 ГБ памяти DDR5 и твердотельный накопитель PCIe TLC емкостью 256 ГБ. Устройство также оснащено различными портами HDMI и USB, а также гигабитным интерфейсом Ethernet.

ThinkSmart Core Gen 2 размером 185 x 220 x 38 мм и весом 1,01 кг ожидается в продаже к концу 2024 года.