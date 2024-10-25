Red Magic 10 Ultra станет очень большим смартфоном

Бренд Nubia работает над двумя новыми флагманскими смартфонами телефонами для китайского рынка. Это модели Nubia Z70 Ultra и серия Red Magic 10 Pro. Z70 Ultra станет классическим флагманским аппаратом, тогда как линейка Red Magic 10 Pro нацелена на геймеров. Эти устройства получат новый процессор Snapdragon 8 Elite. Утечка от инсайдера Digital Chat Station рассказала о том, что существует и модель Ultra.

Red Magic 10 Ultra получит более крупный экран, скорее всего более 7 дюймов. Экран будет плоским, а под ним размещена камера. При таком размере устройства можно установить аккумулятор ёмкостью от 6600 мАч до 7000 мАч, обеспечивая длительное время в играх и при других нагрузках.

Предположительно, серия Red Magic 10 Pro может быть представлена в Китае в ноябре. Что касается Z70 Ultra, его ожидают до конца года.