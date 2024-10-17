Ранее устройство было доступно лишь на территории Китая, США и Европы

С тех пор как Samsung обновила свою топовую линейку планшетов Galaxy Tab S10 Plus и Galaxy Tab S10 Ultra, прошло не так много времени. В это время ZTE приняла решение составить конкуренция флагманским решениям от Samsung, представив RedMagic Nova, который предлагает следующие характеристики 10,9-дюймовый IPS-экран с разрешением 2,8K. Соотношение сторон составит 16:10, а частота обновления доходит до 144 Гц. Яркость экрана находится на уровне 550 нит. Под капотом находится флагманский чип Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, который позволит запускать любые игры и приложения на устройстве без каких-либо проблем. Оперативная память LPDDR5X и встроенное хранилище UFS 4.0. Аккумулятор планшета имеет ёмкость 10 100 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 80 Вт.

Помимо этого, RedMagic Nova оснащен активной системой охлаждения и представлен в ультратонком корпусе толщиной всего 7,3 мм и весом 530 граммов. Кроме того, планшет обладает четырьмя динамиками, поддерживающими DTS-X Ultra Sound, а его камеры включают 20-мегапиксельную фронтальную и 50-мегапиксельную заднюю. Также стоит отметить, что ZTE оснастила устройство портом USB 3.1 Gen2 Type-C, позволяющим выводить изображение на внешний экран.

На данный момент RedMagic Nova предлагается в двух вариантах памяти, начиная с 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 256 ГБ встроенного хранилища UFS 4.0 по цене 499 долларов. В качестве альтернативы доступна модель с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ хранилища за 649 долларов. Однако, модель доступна только в цвете Midnight. Ранее устройство было доступно лишь на рынках Китая, Соединённых Штатов и Европы.

Кроме того, планшет можно приобрести с магнитной клавиатурой, защитным кейсом, экранной пленкой и стилусом. Всё это за дополнительную плату.