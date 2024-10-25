Apple сократила заказы iPhone 16 на 10 млн единиц

Apple представила линейку iPhone 16 в прошлом месяце, но до сих пор устройства не имеют функции искусственного интеллекта, которую компания обещала для них. Пользователи не спешат приобретать новые айфоны на смену аппаратам предыдущих поколений. Переход на iPhone 16 или iPhone 16 Pro не принесёт значительных изменений, особенно по сравнению с iPhone 15 Pro. Известный аналитик утверждает, что Apple Intelligence не оказала влияния на продажи iPhone 16. В результате компания сократила заказы на 10 млн единиц на период с четвёртого квартала 2024 года до первой половины 2025 года.

Хотя Apple внесла значительные изменения в стандартные модели iPhone 16, общий дизайн остался прежним. Что касается моделей Pro, то отсутствие новшеств в дизайне может быть причиной, по которой некоторые пользователи остаются на своих текущих моделях. Введение кнопки управления камерой не стало крупным прорывом для Apple. Пользователи не считают её практичной.

Аналитик Мин-Чи Куо предполагает, что нет доказательств того, что Apple Intelligence увеличит продажи iPhone в ближайшее время. Он утверждает, что некоторые рынки оптимистично настроены по поводу появления Apple Intelligence и её применения в реальной жизни. Это могло бы положительно повлиять на поставки iPhone. Apple Intelligence может стать прибыльной услугой в долгосрочной перспективе, но пока неизвестно, сможет ли она поддержать спрос на последние модели.

По мнению многих обозревателей, компании срочно нужно внести изменения в дизайн своих iPhone. В течение многих лет она придерживается одного и того же внешнего вида. Недавно появлялись новости о модели iPhone 17 Air со сверхтонким дизайном и одним объективом камеры на задней панели.