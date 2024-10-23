Nova 13 и Nova 13 Pro выпущены на неназванном процессоре

Компания Huawei продолжает выпускать мобильные устройства на собственной операционной системе HarmonyOS, лишившись из-за санкций доступа к Android. Nova 13 и Nova 13 Pro стали очередными смартфонами на HarmonyOS, доступными для приобретения в Китае. Обычно серия Huawei Nova предлагается и на международном рынке. Это позволяет надеяться на скорое появление этих устройств и на наших прилавках.

Стандартный вариант Nova 13 предлагается за сумму около $380. Nova 13 Pro стоит $520. Это немало, с учётом принадлежности к средней категории смартфонов этого производителя.

К сожалению, пока не сообщается, на каком процессоре работают эти смартфоны. Зато все остальные характеристики опубликованы на официальных сайтах для ознакомления.

Стандартная модель обладает экраном OLED 6,7 дюйма с разрешением FHD+ и частотой 120 Гц. Имеется встроенный сканер отпечатков пальцев.

Nova 13 Pro получил дисплей LTPO OLED 6,76 дюйма с разрешением 1224 x 2776 и частотой 120 Гц. Модель Pro обладает тремя задними камерами. Среди них основная 50 Мп, телеобъектив 12 Мп (3x зум) и сверхширокоугольная 8 Мп. Также имеется передняя камера 60 Мп.

Nova 13 довольствуется двумя камерами сзади: с основной 50 Мп и сверхширокоугольной 8 Мп. Спереди камера также 60 Мп.

Обе модели работают от аккумуляторов ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 100 Вт. Есть спутниковая связь, но только для Китая. Отличительной чертой Nova 13 Pro является степень защиты IP65 от пыли и брызг.