Из Южной Кореи пришла информация о процессорах Google 2026 года

Компания Google всего несколько месяцев назад выпустила линейку смартфонов Pixel 9 на своём процессоре Tensor G4. Считается, что в следующем году процессор Tensor G5 в Pixel 10 станет значительным обновлением. Уже названы кодовые имена этого чипа и даже Tensor G6.

Кодовые имена Laguna и Malibu были замечены в обновлённом коде Android Open Source Project (AOSP). Другой информации не так много. Имя Laguna уже появлялось в предыдущих утечках о Tensor G5. Ожидается, что этот чип будет первым процессором Tensor, изготовленным на заводах TSMC.

Все предыдущие чипы Tensor производились на Samsung Foundry, которая уступает по уровню техпроцессов. Это проявляется в проблемах с троттлингом и перегревом у чипов, изготовленных Samsung в последние годы. Так было с первыми двумя поколениями процессоров Tensor и Snapdragon 8 Gen 1. Переход на TSMC теоретически должен дать процессорам Tensor улучшенную производительность и уменьшение нагрева.

Это не первый раз, когда появляется информация о процессоре в Pixel 11. Business Korea сообщила в сентябре, что Google работает с TSMC над созданием Tensor G6 на техпроцессе 2 нм.