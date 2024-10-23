Ожидается, что в телефоне будет тот же процессор Google Tensor G4, что и в Pixel 9

Google Pixel 9a впервые появился на высококачественных рендерах в сентябре, но до сих пор о его характеристиках раскрыто очень мало. Известно лишь, что диагональ экрана составит около 6,1 дюйма, корпус будет несколько больше, а устройство будет доступно в четырех оттенках. Также предполагается, что в нем будет установлен процессор Google Tensor G4, аналогичный тому, что используется в Pixel 9. Ожидается, что официальный релиз состоится не раньше весны 2025 года.

По информации, полученной Android Headlines от информаторов, в Google решили заменить основную камеру на 48 МП, воспользовавшись тем же сенсором, что и у камеры в Google Pixel 9 Pro Fold. Это изменение не только снизит разрешение, но и уменьшит размер датчика — если у Pixel 8a он составлял 1/1,73 дюйма, то у Pixel 9 Pro Fold он равен 1/2 дюйма, что создает значительную разницу по сравнению с датчиком 1/1,31 дюйма стандартного Pixel 9.

Согласно слухам, 13-мегапиксельная f/2.2 ультраширокая камера останется такой же, как у Pixel 8a, как и 13-мегапиксельная f/2.2 фронтальная камера. Если это подтвердится, то ценовая разница между Pixel 9a и обычным Pixel 9 может быть оправдана для любителей фотографии, так как Pixel 9 обладает более крупным сенсором основной камеры.