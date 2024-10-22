Realme GT 7 Pro появится в ближайшие недели

Официально подтверждено, что смартфон Realme GT 7 Pro будет представлен в следующем месяце на недавно анонсированном процессоре Snapdragon 8 Elite. Эту информацию раскрыла сама компания, но точная дата анонса указана не была.

Ожидается, что первым смартфоном на новом флагманском процессоре станет Xiaomi 15. Realme также заявила, что она станет первой компанией, выпустившей аппарат на этом чипе. Кто в итоге окажется первым, мы узнаем уже совсем скоро. Ещё одним претендентом является серия Honor Magic 7 Pro.

Что касается новой модели Realme, в ней ждут 16 ГБ оперативной памяти и операционную систему Android 15. Также ходят слухи про наличие камеры 50 Мп с сенсором Sony LYT-700 и перископического телеобъектива.

Предполагается, что у GT 7 Pro будет защита от воды и пыли по стандарту IP68 или даже IP69. Спереди должен располагаться большой экран AMOLED размером 6,78 дюйма с разрешением 1,5K и частотой 120 Гц. Также ожидается батарея ёмкостью 6500 мА•ч.