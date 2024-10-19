Компания Vivo представила свою новую флагманскую серию X200. За первый день продажи превысили 2 миллиарда юаней.

Смартфоны Vivo X200 уверенно стартовали на рынке, установив новый рекорд продаж за первый день. Всего за сутки компания заработала более 2 миллиардов юаней (около 26,9 млрд руб.), что стало значительным достижением для бренда. Эта сумма включает в себя продажи двух моделей: стандартного X200 и более продвинутого X200 Pro. Базовая версия стартует с 4299 юаней (около 57890 руб.), в то время как Pro стоит от 5299 юаней (примерно 71350 руб.).

Интересно, что на горизонте уже появляется модель X200 Pro Mini, которая выйдет в продажу 25 октября. Хотя компания не раскрывает точные объемы продаж, общая выручка говорит о том, что новые устройства действительно привлекают внимание пользователей.

Что же делает серию Vivo X200 такой привлекательной? Во-первых, это первый смартфон, который использует новейший чип MediaTek Dimensity 9400. Благодаря этому устройства показывают отличные результаты в производительности и энергоэффективности. Кроме того, Vivo уделила особое внимание камерам, что тоже сыграло свою роль в успехе.

Компания сотрудничала с Zeiss, чтобы создать уникальные объективы и улучшить качество изображений. В комплект входит фирменный чип V3+, который значительно улучшает обработку фотографий. Модель Pro оснащена 50-мегапиксельным основным датчиком Sony LYT-818, который имеет размер — 1/1,28 дюйма. Этот сенсор в сочетании с объективом f/1,57 и 200-мегапиксельным телеобъективом позволяет делать качественные снимки.

Хотя стандартная версия X200 не имеет 200-мегапиксельного сенсора, она все равно предлагает отличную систему камер. Основной сенсор — это 50-мегапиксельный Sony IMX921 с размером 1/1,56 дюйма. В дополнение к этому, пользователи получают 70-миллиметровый телеобъектив с 50-мегапиксельным сенсором IMX882 и 50-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру. Эта комбинация, хотя и не столь впечатляющая, как у Pro, вполне удовлетворяет потребности большинства пользователей, что делает X200 отличным выбором для тех, кто ищет качественный смартфон.