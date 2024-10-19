Сведения из базы GSMA говорят о скором появлении Xiaomi 15

Компания Xiaomi недавно выпустила в продажу смартфоны серии Xiaomi 14T и теперь на подходе линейка флагманских аппаратов Xiaomi 15. Как обычно, поначалу новые смартфоны будут представлены в Китае. Как оказалось, международный вариант этих устройств может быть выпущен достаточно скоро.

Недавно Xiaomi внесла обновления в базу данных GSMA. Именно это стало основанием слухов по поводу того, что глобальная версия Xiaomi 15 появится раньше обычного. Официального подтверждения этому пока не было. Xiaomi 15 в базе GSMA фигурирует под модельным номером 24129PN74G.

В прежние годы Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Ultra могли бы выпустить на Всемирном мобильном конгрессе (MWC) с 3 по 6 марта 2025 года. Сейчас кажется, что эти сроки слишком поздние для новых смартфонов Xiaomi. Конкуренция становится всё более жёсткой, поэтому Xiaomi постарается выпустить серию Xiaomi 15 раньше. Это позволит компании получить большее внимание на глобальном рынке до того, как другие бренды выпустят свои новые модели.

Пока неизвестно, выпустит ли компания обычный Xiaomi 15 и более продвинутый 15 Ultra одновременно.