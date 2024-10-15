Флагман Xiaomi удивит 4,3-кратным оптическим зумом и мощным Snapdragon 8 Gen 4.

Xiaomi готовит к выпуску новый флагманский смартфон Xiaomi 15 Ultra. Одной из главных особенностей устройства станет 200-мегапиксельная перископическая телефотокамера с фокусным расстоянием 100 мм и диафрагмой f/2.6, обеспечивающая впечатляющий 4,3-кратный оптический зум.

В основе камеры лежит сенсор Samsung ISOCELL HP9, который уже зарекомендовал себя в смартфоне Vivo X100 Ultra. Xiaomi 15 Ultra также получит основную 50-мегапиксельную камеру с оптической стабилизацией изображения (OIS) и сверхширокоугольную камеру.



Помимо передовых камер, все три модели серии Xiaomi 15 – Xiaomi 15, Xiaomi 15 Pro и Xiaomi 15 Ultra – будут оснащены мощным процессором Snapdragon 8 Gen 4.



Ожидается, что Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro будут представлены уже в конце этого месяца, а Xiaomi 15 Ultra появится на рынке позже, в первом квартале 2025 года, после празднования Лунного Нового года.