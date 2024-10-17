Ёмкость аккумулятора будет примерно на уровне 5500 мА*ч, а также известны параметры экрана.

С приближением даты анонса нового чипа Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, который ожидается 21 октября, интерес к будущим флагманам Xiaomi 15 постепенно растёт. На данных момент об этих устройствах пока известно не так много, особенно о стандартной модели, но инсайдер Йогеш Брар поделился некоторыми ключевыми характеристиками, которые помогут лучше понять, чего ожидать от Xiaomi 15.

Xiaomi 15 будет оснащён 6,36-дюймовым плоским AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5K, что полностью соответствует характеристикам предыдущей модели Xiaomi 14. Частота обновления дисплея составит 120 Гц, обеспечивая плавное и быстрое отображение контента. Хотя Йогеш Брар не упомянул о яркости, предыдущие слухи указывали на то, что серия Xiaomi 15 может использовать панель TCL Huaxing C9, которая способна достигать более высокой яркости и предлагать более точные цвета. Следовательно, ожидается, что новая серия будет иметь более высокую яркость, чем её предшественник, возможно, до 1400 нит в режиме HBM (повышенная яркость), как у некоторых других моделей.

Под корпусом Xiaomi 15 будет работать мощный чипсет Snapdragon 8 Gen 4 (или Snapdragon 8 Elite), который обеспечит высокую производительность и эффективность. Аккумулятор устройства будет иметь ёмкость примерно 5500 мА*ч, что заметно больше, чем у предыдущей модели (4610 мА*ч). Он будет дополнен проводной зарядкой мощностью 90 Вт и беспроводной зарядкой мощностью 50 Вт, что позволит быстро заряжать батарею. Система камер Xiaomi 15 будет представлена тройной 50-мегапиксельной камерой. Основной датчик OV50H обеспечит высокую производительность при слабом освещении, благодаря технологии двойного преобразования усиления (DCG™) с пикселем размером 1,2 мкм в оптическом формате 1/1,3 дюйма. В дополнение к основному датчику, будет присутствовать сверхширокоугольная камера и 3,2-кратный телеобъектив, что обеспечит широкие возможности для фотографирования и видеосъёмки.

Xiaomi 15 будет работать на операционной системе HyperOS 2.0, основанной на Android 15. Это означает, что пользователи получат все последние функции и улучшения, которые предлагает новая версия Android. Кроме того, смартфон будет иметь корпус с рейтингом IP68, обеспечивая защиту от пыли и воды. Ожидается, что серия Xiaomi 15 будет представлена вскоре после анонса чипа Snapdragon 8 Gen 4, вероятно, в конце октября.