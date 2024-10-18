Arm занимает 18% рынка ноутбуков

Согласно прогнозу исследовательской компании TechInsights, к 2029 году 40% продаваемых в мире ноутбуков будут работать с процессорами на архитектуре Arm. Если этот прогноз сбудется, это станет значительным изменением привычного многим лет положения дел. До сих пор большинство ноутбуков выпускались на архитектуре x86 с процессорами Intel и AMD.

TechInsights сообщает, что сейчас процессоры x86 занимают 82% рынка ноутбуков. Доля Arm составляет около 18%. Прогнозируется, что доля Arm увеличится до 20% к 2025 году по мере появления более доступных по цене ИИ-ноутбуков на чипах Snapdragon.

К 2029 году соотношение x86 и Arm может составить 60 на 40. Доля доходов Arm достигнет 52% благодаря более высоким ценам устройств Apple и Microsoft. Сейчас Apple — единственный крупный производитель, который использует только Arm в своих ноутбуках. Она перешла с Intel x86 на свои процессоры в 2020 году.

Несколько крупных производителей недавно выпустили ноутбуки на Arm с поддержкой ИИ-технологий Copilot+. По мнению Microsoft, они оживят и изменят рынок ноутбуков на Windows. Среди компаний, выпустивших ноутбуки на Arm в этом году, Microsoft, Dell, Lenovo, Asus, Acer и Samsung. Более доступные по цене модели должны появиться в 2025 году.

Другие производители процессоров также работают над созданием чипов для ноутбуков на Arm. Huawei планирует представить Kirin для ПК в начале следующего года. Nvidia и MediaTek готовят процессоры для ноутбуков также на 2025 год.

Несколько месяцев назад генеральный директор Arm Рене Хаас заявил, что доля её архитектуры на рынке ПК может превысить 50%. Он полагает, что эта цель достижима, если Microsoft, Qualcomm и MediaTek решат проблемы с эмуляцией.

Одним из главных преимуществ Arm по сравнению с x86 является энергоэффективность. Процессоры Snapdragon X потребляют значительно меньше энергии, чем процессоры x86 производства Intel и AMD. Intel значительно сократила это отставание с выпуском новых процессоров Lunar Lake.