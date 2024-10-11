Windows на ARM обзавелась ещё одним браузером

На недавнем мероприятии Microsoft, где компания анонсировала релиз обновления Windows 11 24H2 и новые функции ИИ для ПК на Copilot+, было объявлено о скором увеличении количества нативных приложений на Windows на ARM. Одним из этих приложений стал браузер Arc. Это альтернатива популярным браузерам вроде Chrome или Microsoft Edge, запустить который могут лишь владельцы достаточно современных компьютеров.

Команда разработчиков выпустила новую версию браузера для пользователей Windows. Отныне желающие могут установить Arc на любые устройства на архитектуре ARM.

Журнал изменений для последней версии содержит не особо много информации. Кроме поддержки процессоров ARM, исправлен сбой, вызванный перетаскиванием вкладки для создания нового окна Arc или перетаскиванием вкладки между двумя окнами Arc. Поиск Arc теперь доступен на Android от версии Android 12. Сейчас доступна открытая бета-версия.

Скачать браузер Arc можно с официального сайта. Он работает на Windows 10 и 11, теперь в том числе и на ARM, включая последние модели с процессорами Snapdragon X. Улучшения скорости и энергоэффективности должны быть заметны и на более старых устройствах, таких как Surface Pro X или Surface Pro 9 5G.