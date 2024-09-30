Snapdragon X2 известен под кодовым именем Project Glymur

Компания Qualcomm уже работает над следующими поколениями процессоров для компьютеров на архитектуре Arm. Чип Snapdragon X2, или SC8480XP, уже прошёл тестирование.

Линейка Qualcomm Snapdragon X была запущена несколько месяцев назад. Она приносит на мобильные компьютеры последнего поколения поддержку ИИ благодаря сочетанию быстрых CPU и GPU плюс блока нейронных вычислений. Ожидания были высоки, но первые обзоры и результаты тестирования оказались разочаровывающими. Главными плюсами стали улучшение производительности на такт (IPC), производительность на одно ядро и эффективность/время работы от батареи. Производительность в многозадачной работе и графике оставляла желать лучшего. Это не помешало производителям выпустить множество ноутбуков разных ценовых категорий.

С тех пор такие компании, как AMD и Intel, представили свои решения на архитектуре x86 — Ryzen AI 300 Strix и Core Ultra 200V Lunar Lake. В их состав входят улучшенные нейропроцессоры (NPU), мощные процессорные ядра и быстрые графические процессоры. Чтобы не отстать, Qualcomm работает над Snapdragon X2.

Согласно информации от издания Winfuture, Qualcomm тестирует процессоры Snapdragon X2 уже довольно давно. Внутренние базы данных показывают, что чипы SC8480XP тестировались в июле и августе. Сообщается, что Qualcomm находится на самой ранней стадии тестирования новых чипов.

Ранее утечка информации о Dell подтвердила, что Qualcomm работает как минимум над двумя новыми вариантами архитектуры процессоров Oryon. Среди них — Snapdragon X V2, который планируется выпустить примерно в середине 2025 года, и Snapdragon V3, ожидаемый к концу 2027 года. Это предварительные временные рамки.

Также готовится новая модель начального уровня в линейке Snapdragon X Plus, которая получит название «X1P-24-100». Она сохранит 8-ядерную архитектуру, но с более низкими тактовыми частотами или уменьшенной производительностью GPU.