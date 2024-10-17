Новый отчёт Microsoft показывает степень распространения киберугроз

Недавно компания Microsoft опубликовала отчёт «Microsoft Digital Defense Report 2024». Это ежегодный отчёт по кибербезопасности. В 114-страничном документе Microsoft рассказывает, насколько выросли киберугрозы за последний год.

Киберпреступники получили доступ к более продвинутым ресурсам, в том числе это инструменты на основе ИИ. Теперь они лучше подготовлены к созданию фальшивых изображений, видео и аудиозаписей, к массовой подаче заявлений о приёме на работу с помощью «идеальных» резюме, чтобы физически проникнуть в компании, и многому другому.

Хакеры могут использовать ваши же ИИ-сервисы для атаки на вас, например, атаки с внедрением ложных команд (XPIA). Они могут отправить поддельные запросы ИИ-инструментам, которые вы используете. Это позволяет захватить пользовательские компьютеры или украсть персональные данные.

Пользователи продуктов Microsoft подвергаются более чем 600 млн кибератак ежедневно. Среди них — вымогательство, фишинг и различные виды кражи личности. Более 99% этих атак основаны на паролях. Это подчёркивает важность использования надёжного менеджера паролей и даже перехода на методы входа без паролей.

Не только пользователи домашних ПК подвергаются атакам — целями становятся государственные учреждения, компании и организации. Только в системе здравоохранения США в этом финансовом году произошло 389 успешных кибератак. Это привело к отключению сетей и систем, а также к задержкам в проведении важных медицинских процедур.

Отчёт по безопасности от Microsoft показывает, что граница между обычными преступниками и государственными хакерами всё больше размывается. Страны сотрудничают с киберпреступниками как для сбора информации, так и для проведения атак в целях финансового обогащения.

Во второй половине финансового года Microsoft удалось предотвратить около 1,25 млн DDoS-атак, что в четыре раза больше по сравнению с предыдущим годом.

Одним из главных выводов отчёта по безопасности этого года является то, что для противодействия растущему числу киберугроз требуется международное сотрудничество между странами с общими взглядами.