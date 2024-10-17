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Bublik1
Хакеры из КНДР научились обходить защиту турецких банкоматов даже при отрицательном балансе
История крайне сомнительная, а шум явно не соответствует реальной проблеме

Многие жителям Европы кажется, что после завершения Второй мировой военные конфликты практически прекратились. Не исключено, что люди за 40 вспомнят Вьетнам и Афганистан, но многие уверены в том, что виноватыми в развязывании этих и других конфликтов были русские. Прежде всего упитанным европейцам не хочется выходить из зоны комфорта. У этих ребят есть деньги, работа и всё необходимое для жизни, а в таком положении читать плохие новости вредно для здоровья. Не стоит забывать о перманентной пропаганде. Десятилетиями Голливуд делал всё необходимое, чтобы в головах рядовых американцев и европейцев укоренились правильные стереотипы. В итоге очень многие люди в ЕС смотрят на мир под особым углом, стараясь не замечать очевидной несправедливости. Иногда на помощь приходит плохая память, ну а правильное мировоззрение и забывчивость – это две главные особенности успешного европейца. 

Ну а поскольку добропорядочные жители правильных стран не могут друг с другом ссориться (хотя и очень хочется), то куда проще искать врагов среди государств, которые веками стояли на пути продвижения европейцев к полезным ископаемым, новым территориям и дешёвой рабочей силе. Сегодня миллионы людей и сами не прочь приехать в ЕС, выполняя грязную работу за немцев, французов и других жителей Европы, а вот с территориями и полезными ископаемыми всё очень плохо. Американские власти не скрывают, что только на Донбассе находится полезных ископаемых на 8 триллионов долларов. Цифры сильно разнятся в зависимости от оценки, но в данном случае важно лишь то, что в Белом доме руководствуются не только политическими, но и экономическими интересами. Цветущему саду обязательно нужен образ врага, который готов ворваться и уничтожить выстраиваемый столетиями рай. Увы, но на одной лишь российской угрозе далеко не уедешь, ведь существуют и другие государства, которые нужно держать в узде. На ближнем Востоке есть Иран, ну а в Азии кроме непокорного Китая располагается ещё и Северная Корея. 

История отношений между двумя частями одного острова бурная, но многие эксперты уверены, что народы могли бы начать сближение, если бы это входило в интересы Вашингтона. Пока обе стороны активно вооружаются, прибыль получают американские оборонные ведомства, ну а в прессу регулярно попадают данные о хитроумных выходцах из КНДР, терроризирующих жителей цветущего сада и всех добропорядочных граждан по обе стороны океана. Для начала немного статистики: за 2023 год только в криптовалюте хакеры украли больше $2.6 миллиарда, тогда как в 2024 сумма может достичь 3 миллиардов. Проводятся массовые взломы финансовых организаций и крупных технологических компаний, но особое внимание общественности всегда привлекают хакеры их КНДР. Силами Вашингтона был создан миф о целой армии хакеров из Северной Кореи. Рисуется образ огромного подземного бункера, в котором за компьютерами сидят тысячи тысяч людей в шапках и военной форме, а лидер КНДР лично проходит между рядами и одобрительно кивает всякий раз, когда видит успешный взлом. Насколько успешны хакеры из Северной Кореи, сказать сложно, но образ довольно глубоко проник в сознание жителей Европы и США. 

Как уже отмечалось, рядовые граждане обладают крайне плохой памятью, поэтому всякий раз, когда это только возможно, требуется напоминать им о коварных варварах. На этот раз мир потрясла история с хакерами, которые умудряются грабить банкоматы. Схема выглядит следующим образом: выходец из КНДР приходит к банкомату и вставляет туда фиктивную карту. При помощи хитроумного оборудования он получает контроль над счётом того или иного пользователя. Мало того, даже если средств на карте недостаточно, а банкомат хочет отменить операцию, то хакер всё равно умудряется выжать из него немного денег. На этот раз массово взламываются банкоматы с Linux, тогда как раньше под удар попадали устройства, работающие под операционными системами Microsoft Windows и IBM AIX. Судя по информации новостных агентств, чаще всего взламываются банкоматы в Турции, но суммы вывода средств кажутся несерьёзными. Так, хакеры уносят примерно 350-850 долларов в местной валюте. Даже если представить себе, что власти Северной Кореи забросили в Турцию сотню тайных агентов, которые днями напролёт таким образом грабят банкоматы, то доходы от операции будут крошечными. 

Можно предположить, что речь идёт о мелком мошенничестве в масштабах одного региона, ну а поднявшийся вокруг этой истории шум явно не соответствует реальной угрозе. Если вспомнить происходящее в США, то там местные чернокожие бомжи в день выносят из магазинов Apple техники на большую стоимость, чем вся указанная выше тайная команда хакеров из КНДР из банкоматов. 

#хакеры #кндр
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