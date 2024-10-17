История буфера обмена впервые появилась в обновлении Windows 10 в октябре 2018 года.

Windows 11 24H2 представляет собой значительное обновление, добавляющее новые возможности искусственного интеллекта и другие модернизации операционной системы. Тем не менее это обновление также включает в себя различные ошибки, включая ранее зафиксированную проблему с курсором. Теперь появилась новая неполадка: функция истории буфера обмена перестала работать.

История буфера обмена была впервые внедрена в обновлении Windows 10 в октябре 2018 года. Ее основное назначение — сохранение истории скопированных объектов. Помимо текстовых данных, она также может хранить изображения, которые были скопированы. В Windows 11 функция была доработана, позволив пользователям видеть недавно использованные GIF и эмодзи.

Как сообщает ресурс Windows Latest, в обновлении Windows 11 24H2 возникла новая ошибка, из-за которой история буфера обмена оказывается пустой.

Пользователи, которые столкнулись с этой проблемой, могут попробовать временное решение, пока Microsoft не выпустит официальное исправление.

Зайти в «Настройки» ПК, выбрать «Система» и нажать «Буфер обмена». Если функция «Предлагаемые действия» включена, отключите ее. Затем открыть буфер обмена, нажав Windows + V, и проверить отображение скопированных элементов. Можно повторно активировать предлагаемые действия позже. На данный момент официального подтверждения этой ошибки от Microsoft нет.