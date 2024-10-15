Snapdragon 8 Gen 4, который работает в смартфоне Vivo iQOO 13, показал самый высокий результат по многопоточности, превосходя Apple A18 Pro.

Qualcomm может в скором времени выпустить самый мощный чипсет для смартфонов в мире. Новый Snapdragon 8 Gen 4 сейчас проходит испытания в смартфоне Vivo iQOO 13 и показывает лучшие результаты в многопоточности по сравнению с другими моделями, такими как A18 Pro и Dimensity 9400.

По последним результатам бенчмарков, Snapdragon 8 Gen 4 показал самые высокие результаты в многопоточности на устройстве Vivo iQOO 13. При этом, характеристики чипсета остались на уровне OnePlus 13, но производительность значительно повысилась. В предыдущем тесте в OnePlus 13 Snapdragon 8 Gen 4 набрал более 10 000 баллов по многопоточном тесте.

Сравнивая с конкурентами, такими как Apple A18 Pro, новый флагманский чипсет от Qualcomm оказался на 18% быстрее, а по сравнению с прошлогодней моделью A17 Pro результаты улучшились на 39%. Теперь новый Vivo iQOO 13 был замечен в бенчмарке Geekbench 6, где одноядерный результат составил 3 217 баллов, а многоядерный - 10 305 баллов.

Эти результаты бенчмарка вызывают интерес, так как Snapdragon 8 Gen 4 продемонстрировал высокую производительность в смартфоне Vivo iQOO 13, что говорит о его потенциале на рынке. Если Qualcomm сможет удержать такую высокую производительность и предложить стабильное исполнение, то этот чипсет может стать самым мощным в мире. В то же время, конкуренция на рынке чипсетов продолжает расти, и другие производители уже представили свои модели, такие как A18 Pro и Dimensity 9400, что означает, что Qualcomm должен будет проявить все свои силы, чтобы удержать лидирующую позицию.