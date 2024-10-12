Данное световое кольцо Halo не предназначено для использования в качестве освещения объектов фотосъëмки.

Компания iQOO, известная своими мощными и инновационными смартфонами, недавно раскрыла дизайн своей новой флагманской модели - iQOO 13. Хотя ранее были представлены детали о дизайне передней части устройства, теперь стали доступны изображения и информации о дизайне задней панели.

iQOO 13 будет оснащен плоским дисплеем с тонкими рамками, что создаёт современный и минималистичный внешний вид. Дисплей, вероятно, будет выполнен по технологии 2K OLED, которая не только обеспечит высокую яркость, но и снизит энергопотребление на 10% по сравнению с предыдущими моделями. Одной из наиболее интересных особенностей iQOO 13 является световое кольцо «Halo» вокруг модуля камеры на задней панели. Это кольцо способно воспроизводить цвета RGB, что значительно улучшает визуальную привлекательность устройства. К тому же утверждается, что если его не использовать, то оно совсем не заметно для глаз. Хотя конкретных деталей о его функциональности нет, оно, скорее всего, не предназначено для освещения объектов при фотосъёмке, а служит исключительно для эстетических целей.

Ожидается, что iQOO 13 будет анонсирован ближе к концу 2024 года, возможно, 5 декабря, хотя точная дата запуска на всех рынках ещё не подтверждена. Ранее упоминалась дата «12/09», что, вероятно, указывает на 9 декабря как на дату выхода на китайский рынок. Известно, что компания обещает сделать iQOO 13 одним из лидеров в линейке флагманов компании, предлагая улучшения в производительности, фотографических возможностях и дизайне. С его мощными техническими характеристиками и инновационным дизайном, iQOO 13 готовится стать одним из самых ожидаемых смартфонов конца 2024 года.