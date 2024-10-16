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Индекс TIOBE: Python остаётся самым популярным языком программирования
Искусственный интеллект оказывает влияние на популярность разных языков программирования

Языки программирования подвергаются влиянию последних достижений в технологиях в числе первых. Старые фавориты продолжают использоваться миллионами программистов, но появляются современные конкуренты с более эффективными способами управления и обработки данных. Особенно это сказывается во времена, когда написание кода всё чаще отдаётся на откуп ИИ.

Очередное обновление Индекса TIOBE показывает заметные изменения в мире разработки программного обеспечения. Традиционные языки программирования остаются популярными, но многие разработчики ищут технологии для обработки огромных объёмов данных. Устаревшие языки вроде C, COBOL, Fortran и Assembly пока используются, но уже не находятся в центре внимания.

Индекс TIOBE представляет собой ежемесячную оценку популярности языков программирования от голландской компании TIOBE Software BV. Он собирает данные о «популярности» из результатов поисковых запросов на более чем 20 веб-сайтах, включая Google, Amazon, Wikipedia и Bing.

В октябре 2024 года Python сохраняет первое место среди языков программирования. За месяц он вырос на 7,08%, и доля рынка у него сейчас 21,90%. C++ второй с долей 11,60%, дальше Java с 10,51%. Классический язык C теряет позиции, занимая четвёртое место с долей 8,38%, потеряв 3,70%.

По словам генерального директора TIOBE Software Пола Янсена, объём цифровых данных в современном мире технологий растёт беспрецедентными темпами. Это приводит к увеличению спроса на инструменты, которые могут эффективно обрабатывать и манипулировать этими данными. Программистам нужны языки, справляющиеся с большими объёмами информации, выполняющие сложные вычисления и обеспечивающие высокую производительность.

По его мнению, Python легко изучить, и он хорош в плане безопасности, но недостаточно быстр. Поэтому программисты ищут более мощные альтернативы. C++ быстр, но недостаточно безопасен для задач управления памятью. Rust трудно изучать, но это не мешает ему приближаться к топ-10.

Новым языком является Mojo, созданный Крисом Латтнером в 2023 году. В нынешнем месяце он дебютировал в Индексе TIOBE. Янсен описывает Mojo как смесь Python и Swift, предлагающий гораздо более высокую производительность. Сейчас он занимает 49-е место с долей в 0,15% и хорошо подходит для низкоуровневого программирования на аппаратном обеспечении ИИ, таком как GPU, без необходимости в проприетарном API Nvidia CUDA для параллельных вычислений.

#python
Источник: techspot.com
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