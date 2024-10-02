Однако Python стремительно набирает популярность и может стать языком будущего.

Исследование, проведенное Stack Overflow, выявило интересные тенденции в мире программирования среди разработчиков Великобритании. Опрос, в котором участвовали более 3000 программистов, подтвердил, что JavaScript по-прежнему занимает лидирующие позиции, но Python начинает набирать популярность.

Согласно результатам, 63% разработчиков регулярно используют JavaScript, что делает его самым популярным языком. HTML и CSS следуют за ним с 54%, а SQL и Python занимают третью и четвертую позиции с 52% и 51% соответственно. Эти языки давно стали основой для большинства веб-приложений.

В списке также значатся такие языки, как Bash/Shell (39%), TypeScript (37%), C# (34%), Java (22%), C++ (21%) и PowerShell (18%). Однако интереснее всего то, что Python, который многие считают языком будущего, собирается занять главенствующую позицию. Более 43% опрошенных планируют использовать его в ближайшем будущем, что подчеркивает его растущую популярность.

Python известен своей простотой и универсальностью, что делает его идеальным выбором для автоматизации и разработки на разных платформах. В то же время всего 40% разработчиков намерены продолжать использовать JavaScript, что может стать тревожным сигналом для его будущего.

Кроме того, исследование показало, что британские разработчики имеют на год больше опыта, чем их американские коллеги, и на два года больше, чем канадцы. Также стоит отметить, что зарплаты по многим языкам программирования снижаются, но языки Nim, Erlang и Apex показали рост, что может указывать на их будущую востребованность.