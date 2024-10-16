Galaxy A36 5G протестировали в бенчмарке Geekbench

Смартфон средней ценовой категории Samsung Galaxy A35 оказался достаточно востребованным, и производитель уже готовит ему смену. Galaxy A36 5G должен предложить ряд обновлений, оставаясь нацеленным на аудиторию с той же платёжеспособностью, которая ищет устройства средней ценовой категории.

Смартфон недавно появился в бенчмарке Geekbench, благодаря чему стали известны некоторые его аппаратные характеристики. Смартфон фигурирует с модельным номером SM-A366B и работает на Android 15.

Кодовое имя процессора указывает на Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1. Это не лучшая новость, так как к моменту поступления смартфона в продажу процессору будет около трёх лет.

Пока нельзя исключать, что Galaxy A36 5G получит более современный чип Snapdragon 6 Gen 3, особенно учитывая частоту ядер 2,4 ГГц и 1,8 ГГц. Galaxy A35 использует процессор Samsung Exynos 1380. На его фоне любой выпущенный в этом году процессор семейства Snapdragon 6 или 7 можно считать обновлением.

Как и Galaxy A35, новый аппарат получит не менее 6 ГБ оперативной памяти, а скорее всего будет и 8 ГБ. Релиз вряд ли состоится раньше первого квартала 2025 года. Galaxy A35 5G был выпущен в марте.