Asus готовится к переходу на Android 15

Компания Asus собирается выпустить первую бета-версию Android 15 для одного из своих последних флагманских смартфонов, модели ROG Phone 8. Тайваньская компания анонсировала запуск программы Android 15 Preview и пригласила желающих опробовать новую версию Android до её официального выхода для всех пользователей устройств этого производителя.

На официальном форуме сказано, что Asus вскоре предоставит бета-версию Android 15 для владельцев ROG Phone 8. Перед участием в программе стоит учесть, что предварительная версия Android 15 может содержать неожиданные функции, которые могут не работать должным образом (или не работать вообще).

Ещё Asus предупреждает, что предварительное ПО является конфиденциальным. Это означает, что запрещено публично размещать информацию о его содержимом, обсуждать его или демонстрировать тем, кто не участвует в программе. Нельзя выкладывать видео на YouTube или Twitter, демонстрирующие работу Android 15 на ROG Phone 8, если Asus специально не разрешит это.

Основной причиной запуска программы Asus Phone 8 является получение отзывов. Asus объявила, что на форуме ZenTalk, её официальной площадке, будет создана специальная ветка для пользователей программы. Участники смогут создавать новые темы для вопросов или сообщений об ошибках.

Желающие присоединиться к программе предварительного тестирования Android 15 для ROG Phone 8 должны сделать следующее:

Перейти в Настройки > Система > Обновление системы и нажать на значок шестерёнки в правом верхнем углу.

Нажать «Записаться в программу предварительного просмотра Android» в настройках.

Нажать «Согласен» после прочтения уведомления и политики конфиденциальности Asus.

Зарегистрировать аккаунт Asus и заполните заявку.

Нажать «Отправить» (до завершения набора в программу в любой момент можно отказаться от участия).

Выбранные получат подтверждение на электронную почту. Желающие выйти из программы должны будут связаться с Asus, ответив на уведомление о регистрации, полученное по электронной почте.