Хотя Asus продемонстрировала на выставке Computex материнскую плату Z890 из серии BTF.

За последние несколько месяцев и лет были представлены различные материнские платы, которые оснащены разъемами на задней панели и следовательно могут подключаться без видимых кабелей. Asus среди других особенно выделяется этими "беспроводными" материнскими платами. Концепция также была расширена и теперь включает в себя другое оборудование - с видеокартами BTF. Есть модели, которые получают питание через материнскую плату и следовательно также по "беспроводной" сети.

Тем не менее Asus очевидно хочет пренебречь серией BTF с будущим сокетом Intel LGA1851. Хотя Z890 Hero BTF была представлена на выставке Computex в июне, эта материнская плата не будет выпущена при запуске нового сокета. По словам Хуана Хосе Герреро, менеджера по связям с общественностью компании, показанная плата была всего лишь демонстрационной моделью. То же самое относится и к материнской плате с поддержкой CAMM2, выпущенной в то время.

Как только 24 октября появятся процессоры Intel Arrow Lake/Core Ultra 200, у Asus не будет подходящей материнской платы BTF. Тем не менее, как сообщается, компания хочет продолжить работу над соответствующими "беспроводными" решениями. Платы Z890 с разъемами сзади вероятно еще появятся, но чуть позже.

Подходящей датой могла бы стать выставка CES в январе, где как ожидается Intel выведет на рынок дополнительные процессоры Arrow Lake. Единственное, что ясно на данный момент, это то, что соответствующих продуктов от Asus в октябре не будет.