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Dragon Ball: Sparking ZERO купили 3 млн раз за первый день
Файтинг от Bandai Namco оказался очень популярным

Во вторник компания Bandai Namco объявила, что её только что выпущенная очередная игра под названием Dragon Ball: Sparking! ZERO разошлась за первые сутки в количестве 3 млн экземпляров. Игра доступна на таких платформах, как ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S и X. В магазине Steam игра достигла максимума в 122,5 тысячи одновременно играющих, что является отличным показателем для жанра файтингов.

В предварительных обзорах рассказывают, что у каждого персонажа игры есть несколько трюков в рукаве. На экране одновременно происходит много всего, не считая взрывов и ки-атак. Игрокам придётся следить за своими показателями здоровья и шкалой Ки, а ещё за отдельной системой навыков и трансформаций. Они приводят к более зрелищным и разрушительным битвам. Шкала Ки остаётся важнейшим инструментом, поскольку без неё вы просто стоите на месте или наносите слабые удары. С ней же можно совершать быстрые движения, уклоняться, использовать фирменные суперприёмы каждого персонажа.

Пользователи ПК при желании могут скачать мод, чтобы устранить ограничение на 60 кадров/с. Есть сведения о том, что отсутствующие в Dragon Ball: Sparking! ZERO персонажи, такие как Великий Сайямен 2, Кай Кибито, Супер 17 и Теневые драконы, вскоре могут быть добавлены сюда после выпуска расширения.

#игры
Источник: wccftech.com
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