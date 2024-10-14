Сразу два японских релиза отметились феноменальным успехом у игроков

Два новых японских релиза – файтинг DRAGON BALL: Sparking ZERO и ролевой проект Metaphor: ReFantazio – снискали признание геймеров, моментально завоевав популярность на глобальном рынке. Примечательно, что предыдущие части этих франшиз не достигали таких высот, однако новые релизы смогли привлечь не только преданных поклонников, но и совершенно новую аудиторию.

Обе игры демонстрируют высокие оценки как со стороны критиков, так и игроков, что повлияло на их стремительный рост в чартах продаж и количество одновременных игроков. Этот показатель достиг рекордных отметок в пиковые моменты, что подтверждает масштабный интерес к новым японским проектам.

DRAGON BALL: Sparking ZERO порадовала фанатов динамичным геймплеем и яркими боями, в то время как Metaphor: ReFantazio погрузила игроков в глубокий фэнтезийный мир с проработанной историей. Эти игры подтверждают, что качественные проекты могут преодолеть жанровые барьеры и привлечь массовую аудиторию.

Интересно наблюдать, как японские игры, известные за свою уникальность, завоевывают сердца игроков по всему миру, что говорит о растущем влиянии японских разработчиков на глобальном рынке видеоигр.